Глава "ТрансАвто" помещен под домашний арест после ДТП под Тверью

В воскресенье суд принял решение поместить под домашний арест директора ООО "ТрансАвто" Алексея Морозова. Поводом послужило ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, пишет РИА Новости. Морозов обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В пятницу на трассе около поселка Некрасово лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ из Ржева, и микроавтобус Ford Transit из Твери. На месте погибли большинство пассажиров. Четверых успели доставить в больницу вертолетом.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела, которые находятся под особым контролем.