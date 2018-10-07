Опубликовано видео операции по спасению леопарда, упавшего в колодец

Сотрудники природоохранной организации провели спасательную операцию по вызволению семилетней самки леопарда, упавшей в девятиметровый колодец в индийском штате Махараштра.

Жители деревни Ядаввади обнаружили в резервуаре с водой леопарда. Животное не смогло выбраться из ловушки самостоятельно и уже выбилось из сил.

Вызванные специалисты спустили хищнику импровизированный помост из лестницы, на котором он сумел отдохнуть и продержаться до того момента, как на место инцидента не была доставлена специальная клетка, куда леопард и запрыгнул после того, как ее опустили вниз.

В итоге животное не пострадало и чувствует себя хорошо. В скором времени его выпустят в естественную среду обитания.