Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

Журнал "Дилетант", что в родственных связях с радиостанцией "Эхо Москвы", опубликовал восторженную статью о гитлеровском военном летчике времен Великой Отечественной Эрихе Хартманне. Герой публикации — герой гитлеровской Германии, ас, якобы сбивший 348 советских боевых самолетов. Если верить цифре, то это не менее 200 погибших наших летчиков. Кто-то спасался на парашюте, кому-то удалось выжить в аварийной посадке. Но все же примерно 200 советских летчиков, если верить цифрам из публикации, погибли.

На прилагаемых фотографиях юный блондин-ас обаятельно улыбается на фоне самолетов со свастикой. В этом — презрение к культурному коду российского народа, где память о жертвах Великой Отечественной священна, а немецко-фашистские агрессоры презираемы как военные преступники. Будь наш код разрушен, исчезнет и Россия, ибо последующие поколения уже не будут считать Россию ценностью, не станут защищать ее по примеру отцов и дедов. Для смены кода достаточно сменить героев. Не Кожедуб и Покрышкин, а Эрих Хартманн.

Гитлер лично вручал Хартманну ордена. В статье сентиментально описывается "Буби" — по-немецки "мальчонка" — таково было ласковое прозвище гитлеровского аса в фашистской Германии — за моложавость черт и детскость улыбки. Мол, мечтал стать врачом, но вот война — пришлось сбивать советские самолеты. Трогательно описан побег от советского нерадивого конвоира, который не связал спасшемуся на парашюте из подбитого самолета Хартману руки и тем нарушил инструкцию.

"Когда в небе появился немецкий бомбардировщик, грузовик остановился, а конвоир замер в ожидании возможной бомбежки. Тогда Хартманн сбил его с ног и выскочил из кузова. Рядом было поле огромных подсолнухов, куда и нырнул пленный. Поле скрыло его от глаз и пуль открывших стрельбу конвоира и водителя. После ночевки на какой-то опушке утром Хартманн добрался до своих", — рассказывается в статье. Даже сентиментально. Особенно когда русские подсолнухи укрыли смекалистого немца и он в итоге добрался к своим.

Любопытно, что "свои" — это теплое слово — относится к фашистам. Конечно, можно оправдаться, что свои они для Хартманна, но подсознательно свои есть свои. И мы же помним, как во время грузинской войны в августе 2008 года на "Эхе" российскую армию называли "вражеской".

Слушайте, а зачем нам это? Тот же журнал "Дилетант", помнится, оскандалился на телеканале "Дождь" с опросом публики: "Надо ли было сдавать Ленинград?" А в эфире тем временем звучало, что конечно же, в ходе блокады Ленинград нужно было сдать, мол, из гуманных соображений. А вот мы негуманные — Ленинград не сдали. Так сейчас ведь то же самое. Нам подсовывают какого-то гитлеровского летчика, а мы вроде как должны восхищаться его лихостью в уничтожении сотен советских пилотов.

А в целом интонация автора "Дилетанта" такая, словно мы вроде как не отсюда, не из России. Так, зашли погреться, постоять. Вот и пишем, не очень-то понимая, о чем, как бы по-дилетантски. Мы мол, не серьезные историки, а лишь для вашего интереса.

Но если даже так, то зачем, как говориться, уж совсем чернуху лепить? Как вам, например, обобщение из той же статьи-апологии гитлеровского аса? "Немецкие самолеты в среднем были быстрее и поднимались на большую высоту, чем советские, имели немало тактических преимуществ", — пишет издание.

Сколь правомерно? Тем более что Хартманн летал на истребителе Bf-109G-6 во второй половине войны. Да, это был лучший самолет Люфтваффе фашистской Германии. Но в 1943 году СССР разработал Як-3. А в 1944-м Як-3 уже поступил в войска.

И вот сравнение Bf-109G-6 с советским истребителем Як-3. "Немец" по всем статьям проигрывает. У нашего — лучшее соотношение мощности к весу. Отсюда более высокая скорость и приемистость. Значит, наши летчики могли догонять противника в любых режимах полета. Большей была и скорость подъема — скороподъемность. Важная характеристика для воздушного боя. Практическая дальность действия у нас тоже лучше. И время виража. У Як- 17 секунд, у немца — 22. Значит, у нас лучшая маневренность. Сравнение вооруженности — тоже в нашу пользу. Чего уж тут удивляться, что преимущество в воздухе от фашистской Германии перешло к СССР.

Но ведь у нас был еще и другой истребитель — Ла-7. Этот летательный аппарат вообще называют выдающимся. Важно запомнить: именно два советских боевых самолета — Як-3 и Ла-7 спорят за звание лучшего истребителя Второй мировой. Другие, как говорится, «тихо курят в углу».

И, наконец, об этой удивительной цифре, мол Эрих Хартманн сбил аж 348 советских самолетов. Это боевая ложь геббельсовской пропаганды. Документально эти 348 самолетов никак не подтверждены, а о геббельсовских преувеличениях написаны тонны книг.

Сам Хартманн — продукт геббельсовской пропаганды завершающего этапа Второй мировой, когда гитлеровцы уже драпали и им очень нужны были блондинистые герои типа "Буби". Но нас-то сейчас зачем всем этим кормить? И вообще, уж если у гитлеровцев была такая техника и такие удивительные пилоты, то как они в итоге упустили превосходство в воздухе? И как вообще продули? Вот что интересно.

Фото летчиков Героев Советского Союза перед Парадом Победы в июне 1945-го. Вот они — лихие мужики. Красавцы. Настоящие. Победители. Вглядитесь в эти родные нам всем лица. Какие-то минуты — и начнется тот самый исторический парад, когда на Красную площадь в Москве знамена фашистских дивизий и сам гитлеровский штандарт были позорно, по еще суворовской традиции, брошены на землю и попраны.

Вот она — правда-то. И вообще, может, лучше еще раз о трижды Герое Советского Союза летчике Иване Кожедубе рассказать? Он-то уж точно сбил 62 немецких самолета. Документально подтверждено. А позже в ходе Корейской войны он же — русский ас Иван Кожедуб — сбил еще и 17 американских самолетов. История-то интересная. И сегодня поучительная.

Что же до журнала "Дилетант" и радиостанции "Эхо Москвы", то им Роскомнадзор направил предупредительные письма. Это означает, что контролирующий орган высказывает в адрес этих СМИ явные подозрения в сознательной провокации. Ведь есть у нас закон "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". И в публикации, которую мы только что разбирали, — явное к его духу пренебрежение. А чтобы нас разными Хартманнами не завлекали, нужно своих героев помнить.