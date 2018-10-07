45 аэропортов могут получить имена великих россиян

Не забывать своих героев — на это направлена появившаяся инициатива авторства главы патриаршего Совета по культуре владыки Тихона Шевкунова назвать наши аэропорты именами выдающихся россиян. Идея мгновенно была поддержана Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Общественной палатой и Министерством культуры. Для определения имен, достойных украшать фронтоны воздушных гаваней России, осенью в стране пройдет общенациональный конкурс.

Главные воздушные ворота Саратова аэропорт Гагарин. Абсолютно новый терминал возводят с нуля в чистом поле. Космический размах! Изящный фасад, хоть и готов пока только на 60%, уже словно туристическая открытка региона. В этих изгибах — знаменитая саратовская гармонь с колокольчиками, а еще широта и величие могучей Волги. 500 дней непрерывной стройки — своеобразный экватор. Первый рейс здесь будут встречать уже в следующем году.

"Построив наш аэропорт, мы все-таки постараемся удивить пассажиров и гостей Саратова, которые воспользуются им, используя тематику первого полета в космос нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. То есть они будут ощущать себя первыми космонавтами", — рассказал Алексей Жамкин, исполнительный директор компании "Сараэро-Инвест".

Саратовский аэропорт — проект уникальный. И это не преувеличение — неоспоримый факт. За последние четверть века это второй по счету аэродром страны не реконструированный, а построенный заново. И один из первых — с именем: Гагарин. А как еще можно назвать воздушную гавань в регионе, где первый космонавт обрел крылья — научился летать — и куда потом, как в хорошем романе, вернулся из космоса? Узнаваемые имена теперь предлагают присвоить и другим российским аэропортам.

"Это движение снизу пошло. Уже довольно много аэропортов в России названо именами великих наших соотечественников. И коллеги из исторических организаций и из Общественной палаты решили поддержать и сделать этот проект масштабным", — отметил Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты.

Российский аэропорт с именем не то что редкость – скорее, исключение. А ведь это мировой тренд. Пассажиров, прилетающих в Нью-Йорк, встречает Джон Кеннеди, в Париже — Шарль де Голль. По названиям итальянских аэровокзалов можно изучать историю искусства и науки. В Риме — Леонардо да Винчи, в Римини — Федерико Феллини.

А ведь нам тоже есть из кого выбирать. "Это очень хорошая история. И всенародное обсуждение, безусловно, приведет к тому, что мы будем лучше знать нашу землю, нашу малую родину, нашу большую родину, нашу географию, которыми будем гордиться", — уверен министр культуры РФ Владимир Мединский.

От Камчатки до Калининграда масштабный проект "Великие имена России" станет всенародным. На специальном сайте — его создадут в течение месяца — проведут национальный конкурс. Он и определит тех, имена и фамилии которых украсят названия аэропортов. Всемирно известные поэты, писатели, художники, летчики, ученые и государственные деятели — те, кто навсегда вписан в историю нашей страны.

"Общество русской словесности, которым руководит Святейший Патриарх Кирилл, конечно же, предлагает в первую очередь словесников, писателей, поэтов. К примеру, аэропорт Шереметьево мог бы носить имя Аэропорт Федор Достоевский. Потому что это международный, наш главный международный аэропорт. А Федор Михайлович Достоевский — самый читаемый русский писатель за рубежом", — считает Тихон (Шевкунов), митрополит Псковски и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре.

Инициативу уже обсуждают в регионах. Все предложения вынесут на онлайн-голосование.

Хорошо знакомые всем путешественникам три буквы SV0 — международный код Шереметьево. Даже если аэропорт вдруг назовут другим именем, этот код останется неизменным. Да и прежнее название никуда не исчезнет. Новое имя его лишь дополнит.

"Самая большая проблема будет в том, как мы определим, кто является действительно тем самым именем, которое необходимо присвоить конкретному аэродрому", — считает Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.

Важно и создать атмосферу. В деталях. Яркий тому пример — новый аэропорт в Ростове-на-Дону Платов — в честь легендарного донского атамана. Когда мимо, на полном скаку, "проносится" войско атамана Матвея Платова, оживают страницы отечественной истории. Даже сувенирные магазины здесь, словно традиционные казачьи хаты.

Всего же предлагают дополнить именами 45 российских аэропортов. Их суммарный пассажиропоток — свыше 170 миллионов человек. Старт проекта "Великие имена России" объявят в ближайшее время. Победителей определят онлайн-голосованием в Интернете на специальном сайте.