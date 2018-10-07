45 аэропортов могут получить имена великих россиян
Не забывать своих героев — на это направлена появившаяся инициатива авторства главы патриаршего Совета по культуре владыки Тихона Шевкунова назвать наши аэропорты именами выдающихся россиян. Идея мгновенно была поддержана Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Общественной палатой и Министерством культуры. Для определения имен, достойных украшать фронтоны воздушных гаваней России, осенью в стране пройдет общенациональный конкурс.
Главные воздушные ворота Саратова аэропорт Гагарин. Абсолютно новый терминал возводят с нуля в чистом поле. Космический размах! Изящный фасад, хоть и готов пока только на 60%, уже словно туристическая открытка региона. В этих изгибах — знаменитая саратовская гармонь с колокольчиками, а еще широта и величие могучей Волги. 500 дней непрерывной стройки — своеобразный экватор. Первый рейс здесь будут встречать уже в следующем году.
"Построив наш аэропорт, мы все-таки постараемся удивить пассажиров и гостей Саратова, которые воспользуются им, используя тематику первого полета в космос нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. То есть они будут ощущать себя первыми космонавтами", — рассказал Алексей Жамкин, исполнительный директор компании "Сараэро-Инвест".
Саратовский аэропорт — проект уникальный. И это не преувеличение — неоспоримый факт. За последние четверть века это второй по счету аэродром страны не реконструированный, а построенный заново. И один из первых — с именем: Гагарин. А как еще можно назвать воздушную гавань в регионе, где первый космонавт обрел крылья — научился летать — и куда потом, как в хорошем романе, вернулся из космоса? Узнаваемые имена теперь предлагают присвоить и другим российским аэропортам.
"Это движение снизу пошло. Уже довольно много аэропортов в России названо именами великих наших соотечественников. И коллеги из исторических организаций и из Общественной палаты решили поддержать и сделать этот проект масштабным", — отметил Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты.
Российский аэропорт с именем не то что редкость – скорее, исключение. А ведь это мировой тренд. Пассажиров, прилетающих в Нью-Йорк, встречает Джон Кеннеди, в Париже — Шарль де Голль. По названиям итальянских аэровокзалов можно изучать историю искусства и науки. В Риме — Леонардо да Винчи, в Римини — Федерико Феллини.
А ведь нам тоже есть из кого выбирать. "Это очень хорошая история. И всенародное обсуждение, безусловно, приведет к тому, что мы будем лучше знать нашу землю, нашу малую родину, нашу большую родину, нашу географию, которыми будем гордиться", — уверен министр культуры РФ Владимир Мединский.
От Камчатки до Калининграда масштабный проект "Великие имена России" станет всенародным. На специальном сайте — его создадут в течение месяца — проведут национальный конкурс. Он и определит тех, имена и фамилии которых украсят названия аэропортов. Всемирно известные поэты, писатели, художники, летчики, ученые и государственные деятели — те, кто навсегда вписан в историю нашей страны.
"Общество русской словесности, которым руководит Святейший Патриарх Кирилл, конечно же, предлагает в первую очередь словесников, писателей, поэтов. К примеру, аэропорт Шереметьево мог бы носить имя Аэропорт Федор Достоевский. Потому что это международный, наш главный международный аэропорт. А Федор Михайлович Достоевский — самый читаемый русский писатель за рубежом", — считает Тихон (Шевкунов), митрополит Псковски и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре.
Инициативу уже обсуждают в регионах. Все предложения вынесут на онлайн-голосование.
Хорошо знакомые всем путешественникам три буквы SV0 — международный код Шереметьево. Даже если аэропорт вдруг назовут другим именем, этот код останется неизменным. Да и прежнее название никуда не исчезнет. Новое имя его лишь дополнит.
"Самая большая проблема будет в том, как мы определим, кто является действительно тем самым именем, которое необходимо присвоить конкретному аэродрому", — считает Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.
Важно и создать атмосферу. В деталях. Яркий тому пример — новый аэропорт в Ростове-на-Дону Платов — в честь легендарного донского атамана. Когда мимо, на полном скаку, "проносится" войско атамана Матвея Платова, оживают страницы отечественной истории. Даже сувенирные магазины здесь, словно традиционные казачьи хаты.
Всего же предлагают дополнить именами 45 российских аэропортов. Их суммарный пассажиропоток — свыше 170 миллионов человек. Старт проекта "Великие имена России" объявят в ближайшее время. Победителей определят онлайн-голосованием в Интернете на специальном сайте.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нурмагомедов может остаться без пояса, Макгрегор готов к реваншу
- День рождения Путина: Берлускони раскрыл "распространенную ложь"
- "Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси
- Британия грозит России кибератакой
- В омской колонии произошла массовая драка
Самое читаемое
-
Тренер изнасиловал девять детей в лагере под Пензой
- Вертолет с замгенпрокурора упал после убийства: опровержение
- Гаечный ключ и плоскогубцы: задержаны подозреваемые в убийстве детей и их дедушки
- Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения
- Полицейские спасли мужчину, пробившего голову ножом, чтобы лучше дышать. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- В Латвии возродят выпуск микроавтобусов "РАФ"
- Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех
- Новые "Мерседесы": мы узнали сроки появления в России
Экономика
-
Джек Ма: торговая война создает риск военного конфликта
- Ралли рубля завершилось. Дальше только падение?
- Китай применил свое валютное оружие в торговой войне с США?
- Глава ФСК ЕЭС: цифровизация энергосетей начинается с подстанций
- СМИ: китайские хакерские чипы взломали оборудование 30 компаний США
- Forbes: 10 самых богатых людей Америки
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Бекон и сосиски провоцируют рак
- Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Шизофрению можно предсказать. И вот каким образом
- Киви, яблоки, лук: флавоноид физетин замедляет старение
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Химию в жизнь: нобелевские лауреаты-2018 приручили эволюцию
- "Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
- Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop
- Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой