Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

Автор: Дмитрий Киселёв

Авторитетный американский социологический центр Pew опубликовал масштабное исследование, проведенное в 25 странах мира на пяти континентах. Цель — оценить влияние США в мире. Результаты — удручающие. Президент США занял лишь пятую позицию, отстав от Путина. Да оно и понятно, ведь Дональд Трамп с кем только сейчас ни бодается: и со своими союзниками по НАТО в Европе, и с Россией, и с Китаем. В Индии дела тоже идут неважно. С саудитами — тоже. И с Латинской Америкой напряженка.

Путин вопреки яростной русофобии, распространяемой с Запада по всему миру, показал великолепный результат: 30 % доверия в мировом рейтинге. И это, несмотря на дикую демонизацию и горы лжи. Просто отлично! При этом Путин слегка вперед пропустил Си Цзиньпина — 34%. Здесь на Китай работают его активные инвестиции в Азии и Африке и общее спокойствие в отношении американских атак. Первое место, однако, у Меркель, второе у Макрона.

Здесь я могу это объяснить результат лишь все еще сохраняющимися иллюзиями в отношении Европы — инерция.

Так или иначе, а вот еще один любопытный американский доклад, характеризующий особенности актуального мышления в Вашингтоне. Американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundation задался вопросом о способности США одновременно вести войну с Россией и Китаем. Ответ — "на пределе" — никому ничего не говорит. Звучит как самоутешение. Но сам вопрос удивителен. С чего это вдруг? Хотя большинство американцев доклад, наверное, и не заметило, ведь в США громко звучит нечто другое, похожее на мыльную оперу. За чем там все следят?

Автор: Александр Христенко

Рядом с Капитолием проходит массовая акция протеста против утверждения кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. Это один из ключевых институтов США, назначают туда пожизненно. Кавано при этом — консерватор, к числу сторонников однополых браков или абортов его не отнесешь. А потому резко протестуют против него демократические и либеральный группы.

Собравшихся адептов толерантности, правда, легко выводит из себя, к примеру, наш микрофон с надписью "Россия". Мешают работать. А пробравшихся в толпу немногочисленных сторонников Трампа и Кавано окружали и пытались криком наставить на путь истинный.

Бретт Кавано из уважаемого судьи усилиями прогрессивного сообщества вмиг превратился в исчадие ада. Главным поводом для его шельмования стали обвинения, что он пьяный в стельку на молодежной вечеринке пытался изнасиловать девушку 36 лет назад.

Та девушка (ныне — 51-летняя профессор колледжа из Калифорнии Кристина Блази Фордь) дала показания в Сенате, которому предстояло утвердить кандидатуру Кавано. Сам он там же в Сенате под присягой все отрицал. Разыскали свидетелей той вечеринки, они версию с попыткой изнасилования не подтвердили. ФБР провело расследование — подкрепляющих доказательств также не нашли. Но демократы сочли его поверхностным.

Республиканцы призывали вернуться к основополагающему принципу — презумпции невиновности. По их словам, обвинения так и остались голословными, но уже разрушили жизнь судьи Кавано. Большой вклад в это внесло движения Meetoo, которое громко выступает за равноправие женщин и агрессивно борется с проявлениями насилия.

"То, что должно играть роль, — это объективность, презумпция невиновности. Иначе нам грозит возвращение во времена сенатора Маккарти, когда голословное обвинение иногда срабатывало лучше яда. Сейчас Сенат вспоминает эти времена со стыдом", — заявил сенатор Митч Макконел.

В итоге Бретта Кавано утвердили c перевесом всего в 2 голоса: 50 сенаторов — за, 48 — против. Судью — к присяге — безусловная победа республиканцев и Дональда Трампа, теперь в Верховном суде у консерваторов будет перевес — 5 голосов против 4. И это надолго.

Но сползание к маккартизму, в том числе в международных делах, идет полным ходом. Продолжаются поиски сговора Трампа с Россией, при этом американские власти выступили с новыми обвинениями в адрес Москвы синхронно с Великобританией и Нидерландами.

"ГРУ организовало хакерскую атак на WADA , а также на антидопинговые агентства США и Канады. ГРУ совершило эту атаку в ответ на расследование в отношении России, которая систематически покрывала и поддерживала своих атлетов в рамках программы по допингу", — заявил Джон Демерс, помощник генерального прокурора США по нацбезопасности.

Семерым гражданам России Минюст США предъявил обвинения во взломах компьютерных сетей десятков организаций — от WADA и FIFA до ОЗХО — Организации по запрещению химоружия в Гааге. Как раз оттуда большая часть материалов. Голландцы представили фото россиян, депортированных в апреле, — их считают сотрудниками ГРУ. У них изъяли компьютеры, несколько мобильных телефонов и электронные устройства, которые названы приспособлениями для взлома компьютерных сетей. Приложили и чек на такси до Шереметьево из Несвижского переулка в Москве, рядом с которым, как утверждают, находится штаб-квартира ГРУ. Показали и фото пакета с пустыми бутылками как свидетельство того, что офицеры забрали их из гостиницы, чтобы не оставлять следов.

"Без какого-либо разбора, в одном флаконе, а возможно, и во флаконе из-под духов, смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и WADA. Какая-то просто адская парфюмерная смесь!" — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Появился в ней и еще один ингредиент. Объявленный, было, мертвым бывший полковник Службы внешней разведки Александр Потеев, завербованный ЦРУ, вдруг ожил по результатам вовремя подоспевшего расследования американских журналистов из онлайн-издания Buzzfeed, куда обычно "сливают" информацию спецслужбы США. Из публикации следует, что Потеев, который 8 лет назад сдал американцам целую сеть из 10 российских-разведчиков и сбежал в Штаты, жив и даже не скрывается. Под своей фамилией голосует — на участке зарегистрировался республиканцем, указав свою настоящую дату рождения: 7 марта 1952 года. Покупает Потеев и лицензию, чтобы порыбачить во Флориде.

"Эта информация, что он как республиканец решил проголосовать и что покупал себе лицензию для рыбной ловли, может быть. Это тоже безнаказанность — человек делал это, понимая, что он никому не нужен", — сказал Владимир Кошелев, заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана.

Но американские репортеры утверждают, что будто бы у его дома поднятые по тревоге агенты ФБР смогли остановить убийцу, приехавшего из России. То есть не исключено, что Потеев с его историей все-таки снова оказался нужен, чтобы указать на дело Скрипаля.

Впрочем, Штатам, захваченным шпиономанией, одной России уже мало. Вот что пишет корреспондент онлайн-издания Axios: "Один чиновник Белого дома сказал мне: "Мы не собираемся делать страшилку только лишь из России. Это будут Россия и Китай".

И вот агентство Bloomberg сообщило о сенсационной находке ЦРУ, будто в устройствах Apple и Amazon обнаружили китайские шпионские чипы, которые могли внедрить на этапе производства в Поднебесной. Эту информацию сразу опровергли компании-производители. Но почти одновременно вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в намеренном подрыве авторитета Дональда Трампа и масштабном вмешательстве в американскую политику.

"Как мне сказал один из высокопоставленных представителей американской разведки, то, что делают русские, не идет ни в какое сравнение с тем, чем занимаются китайцы по всей стране", — заявил Пенс.

Сам Трамп, который на каждом митинге обрушивается на Китай, возможно, нажил себе еще одного врага. Причем из числа бывших лучших друзей. Его репликой оказалась оскорблена Саудовская Аравия.

"Не только Китай обирает нас, но и многие другие страны. Мы защищаем очень богатые страны, но они нам не платят или платят, но мало. Ну вы сами посмотрите. У нас хорошие отношения с этими станами, а если взять Саудовскую Аравию? У них есть деньги, как вы думаете? Мы их защищаем, они платят небольшой процент. Но я сказал — прошу прощения, король Салман, он мой друг — не желаешь ли заплатить за военные расходы? Нет желания? Плати", — заявил Трамп.

Трамп добавил: "Король, ты бы не продержался без нас и двух недель". Наследный принц Мухаммед бен Салман в ответ заявил, что Саудовская Аравия ничего не должна Америке, поскольку все вооружение, закупленное в Штатах, было оплачено.

Переполох случился и в Африке. Виной тому тоже Трамп, но уже Мелания. В ходе своего турне первая леди посетила Гану и Малави, где много общалась с детьми и представителями местных властей. Все шло прекрасно, но в Кении Меланию чуть было не задавил маленький слон, которого она поила. А во время экскурсии по национальному парку Мелания выбрала в качестве головного убора пробковый шлем, что в Африке читается как символ западного колонизаторства и угнетения порабощенных стран. В ответ на критику в Египте, где наряд был уже куда более строгим, Мелания — спокойная и величественная, как сфинкс — заявила: "Не надо фокусироваться на том, что я ношу, сосредоточьтесь на том, что я предлагаю".

В числе прочего — защита дикой природы. При этом супруг Дональд Трамп отменил распоряжение Барака Обамы и вновь разрешил ввозить американским охотникам на родину то, что они настреляют в Африке. Сам же готовится собирать иные трофеи — от геополитических и торговых войн. Правда, пока приходится призывать сторонников запастись терпением.