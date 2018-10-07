Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 октября 201818:05

Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

Global Look Press

В финском Эспоо завершился турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. В соревнованиях женщин победу одержала российская спортсменка Елизавета Туктамышева.

Елизавета заняла первое место в короткой программе, стала третьей в произвольной и набрала лучшую сумму 202,85 балла. На втором месте фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (200,74), третье место заняла финка Вивека Линдфорс (187,19). Еще одна россиянка Станислава Константинова оказалась четвертой.

Чемпионка Европы 2015 года Елизавета Туктамышева одержала свою вторую победу в новом сезоне. Ранее она выиграла Кубок Ломбардии.

Сейчас

19:18

В части под Смоленском нашли застреленного лейтенанта

18:52

Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

18:42

ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

18:35

Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

16:52

Глава "ТрансАвто" помещен под домашний арест после ДТП под Тверью

15:49

Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

13:53

На одной из главных улиц Парижа произошла стрельба

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

45 минут назад
Фабрисио Вердум: Хабиб - умный парень, а Конор слишком много болтает

Фабрисио Вердум: Хабиб - умный парень, а Конор слишком много болтает

37 минут назад
Берлускони приехал к Путину и раскрыл "распространенную ложь"

Берлускони приехал к Путину и раскрыл "распространенную ложь"

3 часа назад
ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

54 минуты назад
В Киеве назвали условие примирения с Москвой

В Киеве назвали условие примирения с Москвой

1 час назад
Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

5 часов назад
Эмоции зашкаливают: фанаты Нурмагомедова ждут боя с Фергюсоном

Эмоции зашкаливают: фанаты Нурмагомедова ждут боя с Фергюсоном

2 часа назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

01.10.2018 08:10
Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

3 часа назад
Появилось видео с рассмотрения дела владельца маршрутки, разбившейся под Тверью

Появилось видео с рассмотрения дела владельца маршрутки, разбившейся под Тверью

1 час назад
Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

7 часов назад
Появилось видео выгрузки С-300 в Сирии

Появилось видео выгрузки С-300 в Сирии

3 часа назад
Собственный остров в океане: что купить на райских Мальдивах, имея двушку в Москве

Собственный остров в океане: что купить на райских Мальдивах, имея двушку в Москве

9 часов назад
Правильный образ для вечеринки. Какой он?

Правильный образ для вечеринки. Какой он?

05.10.2018 19:26
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

26 минут назад
Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

39 минут назад
В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

46 минут назад
"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

1 час назад
Путин назвал эффективным "Петербургский диалог"

Путин назвал эффективным "Петербургский диалог"

1 час назад
Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

1 час назад
Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

1 час назад
Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

1 час назад
Силуанов уточнил детали дедолларизации

Силуанов уточнил детали дедолларизации

1 час назад
Источниками вдохновения в играх становятся Стругацкие и даже Достоевский

Источниками вдохновения в играх становятся Стругацкие и даже Достоевский

2 часа назад
Ора, Стинг, Ширан и другие звезды написали Мэй письмо о доминировании

Ора, Стинг, Ширан и другие звезды написали Мэй письмо о доминировании

2 часа назад
Опубликовано видео операции по спасению леопарда, упавшего в колодец

Опубликовано видео операции по спасению леопарда, упавшего в колодец

2 часа назад
Эрдоган отказался от денег МВФ

Эрдоган отказался от денег МВФ

3 часа назад
КХЛ. "Автомобилист" снова выиграл

КХЛ. "Автомобилист" снова выиграл

3 часа назад
Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

3 часа назад
Разрушение почвы, повлекшее гибель индонезийских поселений, сняли со спутника

Разрушение почвы, повлекшее гибель индонезийских поселений, сняли со спутника

3 часа назад
Премьер-лига. "Анжи" увез ничью из столицы Чечни

Премьер-лига. "Анжи" увез ничью из столицы Чечни

3 часа назад
Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов

Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов

4 часа назад
"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси

"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси

4 часа назад
Пушков не верит, что украинская армия может быть серьезным вызовом

Пушков не верит, что украинская армия может быть серьезным вызовом

4 часа назад
Артур Бетербиев пережил нокдаун, но снова выиграл досрочно

Артур Бетербиев пережил нокдаун, но снова выиграл досрочно

4 часа назад
МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

5 часов назад
Технология обмана: москвичей вынуждают менять работающие водосчетчики

Технология обмана: москвичей вынуждают менять работающие водосчетчики

5 часов назад
На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

5 часов назад
В Латвии победило "Согласие"

В Латвии победило "Согласие"

7 часов назад
Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

7 часов назад
Сон на полу полезен для спины: правда или миф

Сон на полу полезен для спины: правда или миф

8 часов назад
11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

9 часов назад
Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

05.10.2018 19:57
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45