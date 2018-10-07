Путин назвал эффективным "Петербургский диалог"

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XVII заседания российско-германского Форума общественности "Петербургский диалог", проходящего 7-8 октября в Москве. Текст президентского приветствия размещен на сайте Кремля.

По словам главы государства, форум за время его существования доказал свою востребованность и эффективность: участие в нем представителей широких кругов гражданского общества России и Германии дает хорошую возможность всесторонне рассматривать самые разные вопросы двусторонней повестки дня.

Нынешний форум посвящен укреплению доверия и партнерского духа в отношениях между россиянами и немцами, и их странами, что президент Путин назвал весьма актуальным. Залогом успешного развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества двух государств, по его мнению, служит сохранение и преумножение бесценного потенциала взаимопонимания, который нарабатывался десятилетиями.

Президент Путин пожелал участникам форума успешной совместной работы. Нынешнее мероприятие даст возможность для обстоятельного и конструктивного обмена мнениями, а также появления интересных предложений и инициатив, уверен он.

Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе и под патронатом президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. Главная цель работы форума — создание надежной основы для развития российско-германских отношений за счет расширения сотрудничества гражданских обществ двух стран. Заседания форума проводятся ежегодно поочередно в России и Германии.