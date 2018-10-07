Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

Президент США Дональд Трамп надеется в ближайшем будущем вновь встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В воскресенье Трамп поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за успешно проведенные переговоры в Пхеньяне. Также президент США отметил "прогресс по договоренностям сингапурского саммита". Дипломаты США и КНДР договорились создать группу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщили в пресс-службе президента Южной Кореи Мун Чжэ Инуе после консультаций с Помпео, лидеры КНДР и США намерены провести второй саммит в кратчайшие сроки, пишет "Интерфакс".