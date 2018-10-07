Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

Игровой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в подмосковной Балашихе, где омский "Авангард" принимал московский ЦСКА. Гости одержали победу с результатом 4:2.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайба, и побывала она в воротах ЦСКА. Нападающий "Авангарда" Ансель Галимов сумел отличиться в меньшинстве. Только в середине второго периода Кирилл Капризов смог сравнять счет. Но равновесие было недолгим. Через две минуты Илья Михеев реализовал численное преимущество и снова вывел омичей вперед.

Однако в третьем периоде все изменилось в пользу ЦСКА. Ситуацию переломили два гола Михаила Григоренко. "Авангард" сделал попытку спасти игру. В конце третьего периода номинальные хозяева сняли вратаря, но эта мера не помогла. Иван Телегин поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 2:4.Армейцы выиграли девятую встречу подряд.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 25 очков и вышел в лидеры Западной конференции. "Авангард" с 28 очками занимает второе место на Востоке.