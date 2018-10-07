Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

В омской исправительной колонии №6, где произошла массовая драка, пройдет проверка, сообщил член СПЧ Андрей Бабушкин, передает ТАСС.

Зачинщи4ки драки требовали предоставить им сотовые телефоны, разрешить свободное перемещение по территории, освободить штрафизоляторы.

Администрация провела спецоперацию, зачинщиков бунта изолировали от остальные. Оружие и спецсредства не применялись, сейчас ситуация под контролем.

Видеокамеры в колонии снимали ход операции.

Беспорядки начались накануне вечером, когда группа осужденных пыталась склонить к бунту других заключенных. Между осужденными началась драка, 20 человек пострадали.

По тревоге был поднят личный состав колонии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", передает РИА Новости.