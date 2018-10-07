В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

В центре Лондона в воскресенье прошел необычный марш — в нем участвовали сотни местных жителей со своими собаками. Акция, получившая название Wooferendum March, была проведена для того, чтобы британцы могли выразить свой протест против предстоящего Brexit.

Участники марша говорили, что "правительство должно услышать голос народа", который говорит о необходимости остановить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. Они даже согласны на проведение повторного референдума. Протестующие заявили, что пройдут мимо резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит, а затем организуют большой митинг на Парламентской площади, передает РИА Новости.

В руках у людей были плакаты с символикой ЕС, критикой Мэй и бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона. Даже собаки несли на себе небольшие флаги Евросоюза, а также наклейки с призывами отменить Brexit. Несколько человек пришли на марш в костюмах собак.

"Собаки здесь для того, чтобы напомнить о том, что после Brexit всех нас ждут большие проблемы — для Британии перестанет действовать система "европейского паспорта для домашних животных", — сказал другой участник марша. Он пояснил, что эта система позволяет британцам брать с собой кошек и собак и вывозить их за границу в упрощенном порядке. Еще одной проблемой люди называли недостаток ветеринаров, поскольку после выхода из ЕС европейцы не смогут работать в Великобритании.

Основатель проевропейского движения Wooferendum Дэвид Элкан начал кампанию против Brexit около года назад в форме флешмоба.

Нынешним летом примерно 100 тысяч человек собрались на марш по центру Лондона в знак протеста против предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза. Марш был приурочен ко второй годовщине референдума по Brexit.