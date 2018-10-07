Азнавура обожали все французские президенты
5 октября Франция простилась с великим шансонье Шарлем Азнавуром. Певец скончался на 95-м году жизни в ночь на 1 октября в своем дом на юге Франции. Азнавур — без преувеличения — легенда классического французского шансона. Благородный, элегантный, романтичный… Песни маэстро горячо любили во всем мире, в том числе в России, куда он в последний раз приезжал с концертом совсем недавно, весной прошлого года. Свободных мест в зале, конечно же, не было. Невосполнимая утрата для всей мировой культуры. Как Франция провожала голос "вечной любви"?
На сложный вопрос "Кто вы?" Азнавур любил отвечать: "Дитя Парижа". Он действительно здесь родился как певец. Псевдоним Азнавур берет себе в 9 лет.
Родился в семье этнических армян — мигрантов из Грузии. Скромное семейство ютилось в квартирке 20 квадратных метров. Бедность и голод до 30 лет. Он сам про это поет в своей знаменитой "Богеме".
"На Монмартре сирень цвела прямо под нашими окнами" - вот, он садик на улице Рустик. "Скромная комнатка, где мы встречались была неказистой" , — поет Азнавур. Комнатка, что он снимал со второй женой Эвелин, была такой крохотной, что в ней помещалась лишь двухъярусная кровать.
"Богему" он не поет - играет. Этот фирменный стиль Азнавура публика не сразу оценила. Ей нужны били оперетки, что-то легкое, а тут Азнавур с революционным репертуаром — критика и зрители бросали в него помидоры. Неяркий, небольшого роста, большой нос…
Успех пришел в театре "Олимпия" на бульваре Капуцинок. Он вышел на сцену с песней Je M'voyais Déjà. В одной рубашке, с наброшенным на руку галстуком. И начал одеваться. В конце мизансцены Азнавур смахивает пылинки с пиджака, разворачивается к зрителю спиной, будто выходит на сцену. Включаются прожекторы. Песня про актера, который поет в своей гримерке о том, что сможет пробиться на эстраду, перевернула его жизнь. Это был успех, который так долго не приходил, даже когда он гастролировал с самой Эдит Пиаф.
Певице нравилось петь его песни, тексты она ценила больше, чем его хриплый голос и нос. Нос — это вообще отдельная глава в книге Робера Беллера "Жизни и легенды Азнавура".
"Пиаф говорила ему без конца, что ему надо сделать операцию на нос, и сама оплатила ее в Нью-Йорке. Она договорилась с врачами, но прямо перед операцией сказала ему: "Не знаю, стоит ли менять нос, тебе же его дал Бог". И Азнавур был в трансе, но все же пошел на операцию, и после у него повсюду были пластыри, так что когда он в Париже встретился с Пиаф, она его не узнала. Он сказал: "Да ведь это я, Шарль!" И она ответила: "Раньше ты выглядел лучше", — вспоминает Беллер.
Он, конечно, не только певец. Не только актер. Он — дипломат, человек который всю свою жизнь помнил, где его корни, помогал армянской общине. Несколько лет был послом Армении в ЮНЕСКО.
После землетрясения в Спитаки для пострадавших 90 знаменитых французских певцов записали по его просьбе песню "Для Армении". На концертах Азнавур пел ан армянском на русском, потому что вырос на русских песнях: слушал Вертинского, "Бубличики". "Очи черные", "Две гитары под окном".
"Я люблю петь, люблю сцену, свою работу, общение с публикой. Это, наверное, секрет моей молодости. Я — выходец из того народа, который выжил. Не живет, а выжил. И потому я буду любить жизнь до самой смерти", — говорил Азнавур.
Он обещал дожить до 100 лет. Всем — и друзьям, и детям. Своим зрителям — на скоро его готовились встречать в Ереване, в апреле 2019 года. Азнавура ждали в Петербурге — с гастролями. Он отлично себя чувствовал, накануне обедал с друзьями, весь последний день вносил правки в книгу воспоминаний. Готовился выпустить новый альбом.
Предыдущий он презентовал на Монмартре в 2015 году в легендарном кабаре Lapin Agile, там, где все для него начиналось в 50-х, когда Азнавур еще только работал над голосом, вытягивал ту самую третью октаву, которой ему не хватало.
"Для него было важно сделать презентацию на Монмартре и в Lapin Agile, потому что это колыбель французского шансона", — рассказал директор кабаре Ив Матье.
Его обожали все французские президенты без исключения. Де Голль, Миттеран Жак Ширак, Олланд, Саркози. Семья хотела скромную и закрытую церемонию. Чета Макронов уговорила: с Азнавуром Франция должна проститься на официальной национальной гражданской панихиде. В присутствии двух президентов, премьер-министров Франции и Армении. В прямом эфире, изменив сетку вещания, национальные французские каналы посвящают целый час великому певцу и актеру.
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