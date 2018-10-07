"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

Десятый тур чемпионата России по футболу продолжился в Санкт-Петербурге. Лидер первенства "Зенит" принимал своего ближайшего преследователя "Краснодар" и одержал победу 2:1.

Соперников разделяли только три очка, и в случае победы "Краснодар" мог догнать питерцев. В первом тайме гости были ближе к успеху. Дважды защитник "Зенита" Бранислав Иванович вставал на пути мяча, летевшего в ворота. Виктор Классон угодил в штангу. У хозяев тоже были хорошие моменты, но надежно сыграл вратарь Станислав Крицюк.

Но в начале второго тайма Крицюк был бессилен после удара Артема Дзюбы. Себастьян Дриусси сделал навесную передачу, и Артем пробил головой точно в цель. В середине тайма Дриусси вывел Роберта Мака один на один с Крицюком, и словак удвоил преимущество "Зенита".

Но "Краснодар" не сдался. На 80 минуте Павел Мамаев с пенальти отыграл один мяч и подарил южанам шанс. Однако вскоре гости остались в меньшинстве после удаления Сергея Петрова. "Зенит" сумел сохранить победный счет 2:1.

"Зенит" набрал 25 очков и уверенно лидирует в чемпионате. На шесть очков отстает от него ближайший преследователь "Краснодар".