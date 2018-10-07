Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

В штате Нью-Йорк в крупном ДТП погибли не менее двадцати человек, сообщает телеканал ABC. По данным полиции штата, в округе Скохари столкнулись лимузин и еще несколько машин.

Национальное управление транспортной безопасности США и полиция устанавливают причины трагедии, которая произошла в субботу днем.