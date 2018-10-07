Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обосновал ракетно-бомбовые удары по Югославии в 1999 году необходимостью "защиты населения от действий режима Милошевича". Свержение президента страны Слободана Милошевича также было целью бомбардировки, рассказал Столтенберг на встрече со студентами в Белграде, пишет РИА Новости.

Генсек понимает, что "в Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам", но призвал сербский народ "смотреть в будущее". НАТО стремится к урегулированию разногласий между Сербией и Косово, добавил Столтенберг.

Генсек поделился и личными воспоминаниями — он с матерью жил в Белграде в свое время и впервые попробовал мороженое в парке у Белградской крепости.

В 1999 году боевые действия между албанскими сепаратистами и сербскими полицейскими привели вмешательству НАТО. По опросам, большинство сербов не готовы простить НАТО за бомбардировки.