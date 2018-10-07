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Церковный раскол на Украине 37 минут назад
Киеву напомнили, что дьявола томосом не напугаешь
Автор: Дмитрий Киселёв
Спикер Верховной Рада Андрей Парубий, открывая заседание украинского парламента, заявил, что "все украинские православные ждут решения Патриарха Варфоломея", и добавил: " Этого ждет весь наш народ".
Речь идет о незаконном со всех позиций, но все же, похоже, предстоящем решении так называемого Вселенского Патриарха признать раскольническую Церковь Украины. За этим неминуемо последует религиозная война за храмы, а Варфоломей войдет в историю как ничтожный Патриарх, руки которого в крови.
Что же до заявления спикера Верховной Рады, то Андрей Парубий сделал его после встречи с заокеанскими посланцами — экзархами — от проживающего в Турции Варфоломея и выразил надежду, что признание раскольников произойдет еще до конца текущего года. Заявления про "весь украинский народ" и торопливость с признанием раскольников — это все громко. Но громко до пустоты. Народ эту власть презирает.
Рейтинг олигарх-президента — порядка 7%. Такого нет ни в одной стране мира. А сам Парубий столь лично скомпрометирован, что когда он пытается рулить еще и Церковью, то многих от этого просто тошнит. Это ведь он — Парубий — был комендантом кровавого Евромайдана. Это ведь он раздавал винтовки уже совсем не таинственным снайперам, стрелявших по его приказу с крыш по тем и другим, чтобы стравить народ, "Беркут" и просто зевак, провоцируя панику и госпереворот.
Парубий — человек со справкой об умственной отсталости, выданной еще в детстве. Умственная отсталость в легкой степени, при расстройствах речи из-за органических изменениях в коре головного мозга. В армию не пошел. Но зато обзавелся украинским дипломом о высшем образовании — мол, историк. Да, историк. В том смысле, что творит историю, вновь стравливая людей, но уже не в масштабах отдельно взятой городской площади, а в масштабах всей страны.
Каковы все же истинные настроения в самой массовой Церкви Московского Патриархата — Украинской Православной Церкви? Наиболее точно их отражают слова из свежей проповеди ее настоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия:
"Когда в Церкви покой, то это для нее, пожалуй, самое страшное время. Время гонений — лучшее время жизни Церкви. Тогда для спасения достаточно одного — просто быть верным Богу и нашей Матери-Церкви. То, что мы переживаем сейчас, — на самом деле процесс роста и возмужания. Зона комфорта никогда не дает динамики роста".
Понятно, что дело идет к схватке. И невозможно представить себе, что православные святыни могут быть поруганы. Именно в Киево-Печерской лавре жил первый в истории нашей Православной Церкви монах — святой Феодосий. С него и пошло православное монашество.
Автор: Николай Васильев
Гонцы Патриарха Варфоломея едва успевают отвечать на приглашения украинских чиновников и депутатов. Когда-то они оба эмигрировали: один — в Америку, другой — в Канаду. А теперь председатель Верховной Рады Андрей Парубий решил предоставить этим "патриотам" Украины парламентскую трибуну.
"Я сообщил им, что украинский народ мобилизован, как никогда. Все украинские православные ждут решения Вселенского Патриарха. Я верю, что до конца года мы услышим благую весть из Константинополя от Вселенского Патриарха Варфоломея", — заявил Парубий.
Сам Парубий — греко-католик, то есть его предстоятель — Папа Римский. А православные Украины четко дают понять: эмиссары из Стамбула в Киеве — гости нежеланные. Все молитвы теперь — о единстве Украинской Православной Церкви.
В этой гостинице живут экзархи константинопольские, которых прислал Патриарх Варфоломей для, можно сказать, аннексии Украины. По призыву наместников Почаевской лавры и Киево-Печерской обители на защиту главных святынь Украины едут верующие со всей страны. Правда, на автобус паломников из Ровенской епархии напали неизвестные.
Украинская Православная Церковь во главе с митрополитом Онуфрием ни о какой автокефалии никого не просила. Но в стране есть организация раскольников: Киевский Патриархат во главе с отлученным от Церкви Михаилом Денисенко. Лжепатриарх и его адепты уже воображают церемониальные детали автокефалии.
"Естественно, Киевский Патриархат готовится к объявлению автокефалии. Было бы странно, если бы не готовились. Должен будет пройти объединительный Собор, будет избран Предстоятель, и он получит из рук Представителя Вселенского Патриархата тот самый томос", — сказал Роман Коляда, дьякон Свято-Юрьевской епархии УПЦ Киевского Патриархата.
"Это все абсолютные спекуляции, которые не подтверждены никакими официальными документами или заявлением посланников Константинопольского Патриарха", — отметил Климент, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Нежинский и Прилукский. .
Томос об автокефалии — мечта Петра Порошенко. Он лично втягивает Константинопольского Патриарха Варфоломея в авантюру с созданием на Украине еще одной Православной Церкви. Окружной административный суд Киева назначил на 13 октября рассмотрение дела о вмешательстве главы государства в дела религиозной общины — это противоречит Конституции Украины. Патриарх Варфоломей этого не может не понимать.
"Варфоломей действует по указке американцев, которые продолжают свою линию на нагнетание напряженности в Украине. Все поместные Церкви выразили свое несогласие с решением Варфоломея. Тем не менее он идет вопреки этому мнению, идет явно на раскол и не может этого не понимать", — считает Николай Азаров, председатель Комитета спасения Украины, бывший премьер-министр Украины.
После государственного переворота на Украине раскольники при поддержке радикалов-националистов захватили более 50 храмов Украинской Православной Церкви. Новый раскол грозит куда более масштабной катастрофой, считает матушка Макария из Косово, где хорошо знают, что такое вмешательство экстремистов в дела верующих. "Для самих украинцев раскол — это плохо. Украине самой нужно все вопросы решать, никого со стороны не звать и помнить о единстве с Русской Православной Церковью", — уверена она.
Сербская Церковь, как и остальные поместные православные общины мира, однозначно поддерживают каноническую Украинскую Церковь Московского Патриархата. Польский и Грузинский Синоды требуют от Патриарха Константинопольского объяснений и призывают обсудить ситуацию на Украине на общем всеправославном совещании.
А митрополит Киевский Онуфрий призывает чиновников решать реальные проблемы украинцев. "Если томос получишь, колбаса будет дешевая, и все проблемы решатся. Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками. И дьявола никаким томосом не испугаешь и не отгонишь от себя",- отметил он.
"Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут захваты святынь. Мы должны защитить их", — призвал Павел, Свяир-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский.
Порошенко, тем не менее, заявляет, что томос об автокефалии будет издан до конца года.
Из Стамбула — никаких официальных заявлений, только намеки и ссылки на анонимные источники. А источники заявили, что лжепатриарх Денисенко для Константинополя по-прежнему никто, а угрозы забирать храмы предоставление томоса только отодвигают. Якобы Патриарху Варфоломею не нужны нападения на верующих.
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