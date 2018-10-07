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7 октября 201823:45 Николай Васильев

Старообрядцы возвращаются на родину

В Москве прошел Всемирный старообрядческий форум. Русская Православная Церковь со старообрядцами поддерживает диалог. Расщепление произошло еще при царе Алексее Михайловиче в XVII веке, когда часть нашей Церкви отвергла церковную реформу Патриарха Никона. Тогда она касалась в том числе и изменения богослужебного обряда. Сейчас оба обряда — как бы старый и как бы новый — Русская Православная Церковь признает равноценными.

Но дело не столько в обряде. У старообрядцев или староверов — особая традиция в отечественной культуре. Многие наши купцы и выдающиеся промышленники до революции – старообрядцы: Морозовы, Рябушинские, Демидовы, Третьяковы...

Все хвалят протестантскую этику как двигатель прогресса. Наши старообрядцы создали такую этику, которая побуждала модернизировать производство, не обманывать рабочих и держать слово друг перед другом, где рукопожатие тверже любого писаного контракта. Так кто они, старообрядцы сегодня?

Старообрядцы обычно живут очень закрыто, попасть к ним домой — редкая удача. Сельским жителем Владимир Медведев стал три года назад. Из Петербурга, шумной столицы имперской, переехал в Старую Ладогу, тихую столицу рюриковской Руси. Естественно, со всей молодой семьей.

И Владимир, и его жена Тамара родом из Ржева и наверняка еще в детстве ходили в один храм, где настоятелем — тесть. К решению пожениться молодые подошли только на третий год знакомства. И жених тогда бороду не носил — непременный атрибут мужчины-старообрядца — курсантам Военно-медицинской академии борода не положена.

Этот репортаж Медведевы увидят лишь в Интернете: телевизора в доме нет в принципе. К школе, да и ко взрослой жизни дочерей готовят родители — никакого детского сада. Правда, есть еще уроки вокала, у обеих девочек очень красивые голоса.

Старообрядцами их называют потому, что в XVII веке они отказались принять реформы Патриарха Никона. Например, иконы у староверов только рублевской школы, без какого-либо реализма. Крестное знамение не тремя пальцами, а двумя, как у Феодосии Морозовой на знаменитой картине Сурикова.

Боярыня Морозова была родственницей царя Алексея Михайловича, протопоп Аввакум — другом Патриарха Никона. Отказавшись принять церковную реформу, в результате которой богослужебные правила были упорядочены по древним византийским книгам, Морозова и Аввакум обрекли себя на мученическую смерть, став первыми святыми Старообрядческой Церкви.

Откровенная травля староверов продолжалась до 1771 года, когда власти признали: уничтожить сторонников древнего обряда не удалось.

"В Москве тогда вспыхнул чумной бунт. Москвичи все разбегались в разные стороны. Только старообрядцы никуда не разбегались: всех принимали, всех отпевали, всех хоронили. И вот за этот гражданский подвиг Екатерина Вторая, удивленная их стойкостью, выделяет на окраине Москвы им Рогожское кладбище", — рассказал Антон Шатохин, директор старообрядческого духовного училища.

При Екатерине в Рогожской слободе построили два храма, но в колокола разрешили звонить только при Николае Втором: тогда и построили колокольню, которая всего на два кирпича ниже кремлевского Ивана Великого.

В советское время память о Солдатенковых, Кузнецовых, Рябушинских попытались стереть, уничтожив их фамильные усыпальницы на Рогожском погосте. Не тронули только Морозовых: легендарный Савва Тимофеевич финансировал издание газеты "Искра", и вероятно, большевики это оценили.

Но память о старообрядческих фамилиях купцов и фабрикантов осталась буквально в облике Москвы: в многочисленных усадьбах в стилях а-ля-рус и модерн. Текстильные, автомобильные, сельскохозяйственные, фарфоровые капиталы зарабатывались собственными руками с нуля.

В России сейчас примерно 2 миллиона старообрядцев. И может стать больше. На историческую родину собираются переезжать православные из Бразилии, Уругвая, Аргентины.

Двадцать старейшин с середины сентября изучают угодья Карелии, Дальнего Востока. Бразилец с библейским именем Авраам особенно присматривается к Калужской области — у него и фамилия Калугин. Впечатлениями он делился в Москве на Всемирном форуме старообрядцев.

Среди мужчин в косоворотках и женщин в сарафанах группа фермеров из Южной Америки ничем визуально не выделялась. А вот отцу Иоакиму из Уганды скрыться было невозможно. Всем интересно, как в Африке могла появиться община староверов на 500 человек, где служат литургию на церковно-славянском.

То, что староверы — люди закрытые, преувеличение, если не сказать миф. Сохраняя древние традиции, они живо интересуются и новейшими технологиями, и всеми новостями — российскими ли, мировыми ли. Не могут равнодушно наблюдать за судьбой православия на Украине.

"Очень неприятно то, что происходит. Это начало раскола Вселенской Церкви. Это очень печально. Само слово «раскол» для нас очень болезненное. Это церковный погром, когда раскололось наше общество и были кровавые жертвы. Конечно же, на Украине могут быть вполне такие же последствия", — отметил митрополит Корнилий, предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви.

Почти вся история старообрядчества — время гонений. Почти 300 лет люди были вынуждены скрываться от преследования: на русском Севере, на Урале, в Сибири. Даже сегодня новая часовня Сергия Радонежского в Петрозаводске как будто спрятана за вековыми елями. Бежать или скрываться теперь, конечно, нет необходимости. Такое расположение часовни — скорее, дань традиции, да и просто это красиво.

Новый бревенчатый храм Николы — только так старообрядцы именуют святого чудотворца — начинают строить на опушке всего в ста метрах от часовни. Шатер вместо купола — еще один элемент, с которым когда-то власти пытались бороться. Теперь вот наоборот, сами находят земли для новых храмов, которые, судя по отношению старообрядцев к своим традициям, пустовать точно не будут.

Текст: "Вести недели"

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