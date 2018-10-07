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Бой Нурмагомедова и Макгрегора 39 минут назад
После боя с Нурмагомедовым Макгрегор подрался с его братом
Автор: Дмитрий Киселёв
Российский боец смешанных единоборств дагестанец Хабиб Нурмагомедов за явным преимуществом победил дерзкого ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона мира по версии UFC — Абсолютного бойцовского чемпионата — в легком весе.
К бою шли трудно. Дерзкий Макгрегор кривлялся до последней минуты перед поединком, а ранее допускал невозможное — публично оскорблял отца Хабиба. Роковая ошибка. Такое у нас на Кавказе да и вообще в России не прощают. В добавление ко всему американцы не дали отцу Хабиба — а он же и его первый тренер — визу в США. Это было совсем низко и мелочно, ведь Абдулманап Нурмагомедов так хотел поддержать сына на столь важном бое в Лас-Вегасе. Американцы, если вы устраиваете такие бои, то хоть уважительно отнеситесь к его участникам!
Да, организация явно страдала. На этот раз впервые в истории UFC триумфатору не вручили на забрызганном кровью поле боя — в октагоне — завоеванный трофей — чемпионский пояс — якобы из соображений безопасности, а то публика собралась очень горячая, могла завязаться массовая драка.
Послушайте, а вы что, не в курсе, чем занимаетесь? Не могли оградить чемпиона от толпы? Детский лепет! Просто сделайте свою работу, уж коли за нее взялись! Не получается иначе, поставьте своих хваленых морских пехотинцев в оцепление. Не справятся — натяните хоть колючую проволоку и пустите по ней электрический ток, если другое от хулиганов не помогает. Понимаю, что это уж слишком, но решите проблему и закончите церемонию красиво – вручите пояс чемпиону, это же спорт, а не дворовая драка!
Не вручили. Наш Хабиб покинул октагон без пояса. Постыдно для организаторов. И еще Макгрегор -- удивительный шоумен. И когда он раньше нападал на автобус с командой соперника, это было шоу. И когда пытался ударить ногой Хабиба на процедуре контрольного взвешивания, — тоже шоу.
Но ведь отношения строятся на взаимности. Хабиб не выдержал и ответил тем же. Мол, если вам так нравится — уж совсем без правил — то и я так тоже могу. Мол, и с моей стороны это тоже будет шоу.
Что же касается самого боя, то в ходе поединка Хабиб Нурмагомедов Макгрегору чуть голову не оторвал. В буквальном смысле.
Автор: Валентин Богданов
Кулаками после драки в MMA махали и раньше, но такого не случалось еще никогда. Есть уверенная победа, есть настоящий победитель — российский боец Хабиб Нурмагомедов — но нет ее главного атрибута — чемпионского пояса, ради которого и выходят биться, не щадя ни себя, ни соперника.
"Победу в четвертом раунде удушающим приемом одержал Хабиб Нурмагомедов. И он защитил титул чемпиона в легком весе". Пару минут до этого объявления на ринге царил хаос. В кулачном бою сошлись команды обоих бойцов.
"Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Отдайте пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Но пояс отдайте!" - заявил Нурмагомедов.
Но президент UFC Дэйна Уайт испугался. Ему показалось, что еще чуть-чуть — толпа рванет через канаты. Впрочем, отдать пояс пришлось. На пресс-конференции Нурмагомедов появился и с ним, и со своей белой папахой.
"Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною", — сказал Хабиб.
А вот самого себя Хабиб ругает. За то, что не сумел сдержаться, своим выпадом ответив на череду провокаций. "Хочу извиниться перед атлетической комиссией. Это моя не лучшая сторона. Но мы сейчас говорим о том, что я покинул октагон и напал на кого-то. Мы не говорим о том, что делал Макгрегор. Он оскорблял меня, отца, религию. Он напал на автобус, разбил его, ранил моих людей. Знаю, отец меня сильно будет ругать, когда вернусь домой. Ему не понравилось, что я сделал", — признался российский боец.
Прославленному российскому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову пришлось остаться дома — американцы опять не дали визу. Но даже в Лас-Вегасе Хабиб чувствовал поддержку земляков.
Из зала Нурмугамедова в плотном кольце выводили полицейские. С трибун в россиянина летели бутылки с водой, пивные банки и ирландские флаги. Фанаты Макгрегора не могли простить Хабибу ни удушающий прием в четвертом раунде, ни того, что было после.
За Нурмагомедова и те, кому 85, и те, кому 13. Кайли по прозвищу Мини-Хабиб знают по всей Америке. Как-никак, 70 тысяч подписчиков в Instagram. "Я ожидаю, что победит Хабиб, переведя бой в партер, затем проведет болевой прием", — сказал Кайли.
Так и вышло. А ведь Макрегор, не выходивший на ринг два года, явно настраивался на успех. Заранее победно накинул на плечи национальный триколор. Нурмагомедов вышел под счастливую для него песню "Мой Дагестан". Ее написала его землячка Сабина Саидова, которая живет в Нью-Йорке.
Судьи, прекрасно знавшие, какой накал страстей предшествовал этому бою, до последнего не давали соперникам сблизиться.
Первый раунд прошел под диктовку Хабиба. Он буквально запер Конора в партере. В начале второго российский боец нанес ирландцу разящий удар.
По лицу Макгрегора было видно, как тяжело ему дается поединок. Захваты Нурмугамедова стали для него главной и нерешаемой проблемой. В итоге Макргегор не выдержал. В четвертом раунде он сдался после удушающего приема Нурмугамедова. И тут эмоции выплеснулись за пределы клетки.
Обладатель черного пояса по джиу-джитсу спарринг-партнер ирландца Диллон Дэнис, который называл себя улучшенной версией Хабиба, выкрикнул в адрес россиянина какое-то оскорбление. Хабиб выдернул капу, перемахнул через канаты. Началась драка стенка на стенку. С Макрегором, который оставался внутри, схлестнулся секундант Хабиба боец UFC Зубайра Тухугов. Успел Макгрегор подраться и с двоюродным братом Нурмагомедова Абубакаром.
Возможностей охраны, чтобы разнять участников, среди которых немало бывших, а возможно, и будущих чемпионов, естественно, не хватило. Пришлось вызывать настоящую полицию — с жетонами и пистолетами.
Нурмагомедову теперь может грозить штаф. Дело будет рассматривать спортивная комиссия штата Невада. Ее решение, как сообщил все тот же Дэйна Уайт, может быть крайне жестким. Пока что в UFC временно придержат выплату гонорара российскому бойцу.
"Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовал губернатор, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности", — заявил Уайт.
Полиция тем временем задержала трех представителей Нурмагомедова, включая менеджера команды Ризвана Магомедова. Но после того, как Конор Макгрегор сообщил, что лично у него претензий нет, всех троих отпустили на свободу.
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