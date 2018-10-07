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7 октября 201822:00 Дмитрий Петров

Новые главы регионов прошли тщательный отбор

В регионах — отставки и назначения. Кто пришел, а кто уходит?

Игорь Артамонов ехал в Липецк, по дороге составляя план работы на ближайшие дни. Но первый рабочий день на новом месте он начинает со спорта.

"Десять километров по Липецку — я увидел много, почувствовал воздух Липецка, увидел свалку на берегу озера, чуть-чуть подразбитый парк. С мэром мы уже поговорить успели. Скоро будет бегать со мной вместе", — рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

А ведь еще недавно он, вице-президент Сбербанка России, и не помышлял о том, что надо будет срочно переезжать в другой регион и браться за новое большое дело. Решение президента было для него неожиданным.

"Есть команда  "Родине надо" — это я хорошо понимаю. Надо идти и работать, понимаете. Теперь надо показывать результат", — говорит Артамонов.

Он дает на интервью только десять минут. Времени ему сейчас катастрофически не хватает. Но в День учителя он долго беседует с педагогами. Поздравляет с профессиональным праздником. Рассказывает о своей школьной юности. Вот оно — знакомство с новым губернатором.

А вот уже Артамонов на заводе. Липецкая область входит в тройку лидеров по объему промышленного производства на душу населения. В том числе и за счет Особой экономической зоны. Здесь 22 завода, мощнейшая индустрия. Регион всегда считался донором, но за последние несколько лет показатели немного просели — выросли расходы. И теперь новому руководителю предстоит вернуть область на былые позиции и дать толчок вперед.

Первое место в России по производству холодильников. Четвертое — по выплавке стали. Липецкие яблоки ест, липецкие соки пьет вся Россия. Особую экономическую зону «Липецк» создавал бывший губернатор Олег Королев. При нем сюда пришли серьезные инвесторы, компании с мировым именем. Построили производство на местном сырье. Это комплектующие для оборудования нефтяных промыслов. Это производство картофеля-фри — первое в России такого масштаба. Но дальше будет сложнее, сгущает краски Игорь Артамонов. Чтобы инвестор заинтересовался, надо суметь его поймать.

- У вас репутация антикризисного менеджера. Это как раз тот случай?

- Да, я заходил обычно в ситуации с тяжелым положением. Здесь с точки зрения экономического развития ситуация другая, — отметил Артамонов.

- Возможно ли ее улучшить?

- Да. Этим мы и будем заниматься.

- Вы для себя какие-то конкретные ставите задачи, планки?

- Планки у нас всегда простые. Мы должны быть в ТОП-3.

Артамонову еще предстоит встречать семью, ведь на новое место работы он вылетел сразу после того, как получил назначение от президента.

А Вадим Шумков после разговора с президентом вернулся на свою малую родину — в Курган, где и родился. Правда, потом его жизненный путь пролегал по другим регионам Западной Сибири: Томская область, Ханты- Мансийский автономный округ, Тюменская область.

"Я рад сделать что-то полезное и хорошее для Курганской области, для тех 845 тысяч, которые здесь проживают, потому что я считаю, но если земля тебя родила, если ты ее любишь, то твоя святая задача — что-то для нее сделать", — сказал Вадим Шумков, губернатор Курганской области.

Вадим Шумков не зря сказал про численность населения. Когда-то было на 300 тысяч человек больше. В Зауралье с экономикой ситуация, конечно, сложная. Средняя зарплата меньше, чем по России: около 27 тысяч рублей. Сейчас основных направлений — два: машиностроение — более 50 % — и спецавтотехника и автобусы. Но конкурировать с зарубежными компаниями тяжело. Выручает гособоронзаказ — именно в Кургане производят бронетехнику для сухопутных войск.

Но сложнее всех сейчас Михаилу Развозжаеву. Если главы других регионов получают от президента назначения и задания на среднесрочную перспективу, то Развозжаев прямо из Кремля вышел на спринтерскую дистанцию.

"У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы. И потом я верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах", — сказал Владимир Путин.

Оперативная необходимость объясняется тем, что в регионе уже наступили холода и подготовку к зиме необходимо завершить. А Развозжаев несколько лет работал на руководящих должностях в соседнем Красноярском крае и хорошо разбирается в специфике региона.

"Предвыборная кампания немножко отвлекла от повседневной хозяйственной повестки регион. И поэтому нужно к ней вернуться. И моя главная задача — вернуть правительство действующее к хозяйственной повестке. Нужно убрать урожай. Нужно запустить отопительный сезон", — подчеркнул врио главы Хакасии Михаил Развозжаев.

Как раз именно сейчас, когда происходит смена власти во многих регионах, наверх выдвигаются молодые и амбициозные управленцы. Это и есть социальный лифт. Лучшие из них прошли школу государственного управления по программе развития кадрового управленческого резерва при Академии народного хозяйства и госслужбы.

Настоящая команда, которую сплачивали не только в лекционных аудиториях. Вот веревочный курс. В одном из кадров мелькает Василий Орлов. 9 сентября он выиграл выборы в Амурской области. А это Игорь Артамонов, у которого мы и были в гостях. Ему такая учеба в команде единомышленников тоже пошла на пользу. А вот готовится к прыжку в каньон с ледяной водой Вадим Шумков, тот, который сейчас работает в Курганской области. За два года здесь воспитали 13 губернаторов и двух федеральных министров. Таким образом, программа уже позволила сформировать серьезный кадровый резерв.

"Полные энергии молодые люди, готовые к новым вызовам, к новым свершениям. Большинство, конечно, мужчины, как и всегда у нас в управленческой сфере, но к нашему большому счастью и радости есть и женщины. Во втором потоке женщин больше, чем в первом. Мы рассчитываем, что наши представительницы прекрасного поло будут так же успешно продвигаться по карьерной лестнице, как и мужчины", — отметил Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС при президенте РФ, глава АНО "Россия — страна возможностей".

Но, конечно, президент рассчитывает и на политических тяжеловесов. Прежде всего в крупных регионах. Александр Усс — в Красноярском крае, Владимир Васильев — в Дагестане. Петербург возглавил опытнейший Александр Беглов.

В Приморье на выборы идет Олег Кожемяко, для которого, кажется, вообще нет неразрешимых проблем на всем огромном Дальнем Востоке. У него заканчивается вторая ударная неделя. Олег Кожемяко разбирается, почему в разгар путины в портах нет рыбы: вопрос руководству Нацрыбресурса, чей офис — в Москве.

А еще предстоит разобраться, почему даже на народную продукцию — минтай, камбалу и горбушу — цены не народные — 200 рублей и выше. Кожемяко предлагает решить наконец-то эту вечную проблему. И ему это вполне по силам.

Новые лица во власти — результат тщательного отбора. Один из действующих механизмов — конкурс "Лидеры России", который 10 октября возьмет старт уже во второй раз. В прошлом году на участие были поданы 200 тысяч заявок. В этом году ожидается больше.

Текст: "Вести недели"

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