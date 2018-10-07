Кабалье похоронят рядом с родителями

Оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант Андреу в Барселоне, там же, где покоятся ее родители.

Церемония прощания с певицей началась в воскресенье в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Проститься с артисткой уже пришли министр культуры Испании Хосе Гирао, лидер партии "Граждане" Альберт Ривера, бывший глава каталонского женералитета Жорди Пужоль. Как ожидается, в понедельник в Барселону приедет глава правительства Испании Педро Санчес. Возложить цветы в Лес-Кортс пришли консулы ряда стран, в том числе Белоруссии и Армении, представители футбольных клубов "Барселона" и "Эспаньол", руководство театра "Лисео", в котором Кабалье выступала много раз. Кроме того, церемонию посетили тысячи простых каталонцев.

Как сообщила во время гражданской панихиды племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье), которая долгое время была ее представителем и близкой подругой, в воскресенье и понедельник доступ в Лес-Кортс будет открыт для всех.

Тело же будет предано земле в ближайшие недели на кладбище Сант Андреу. Перед захоронением будет проведена заупокойная служба, однако в какой именно церкви, пока неизвестно.

"Она нам сказала, что, когда придет этот день, она хочет уйти так, как пришла: скромным, обычным человеком, как и все", — приводит слова племянницы РИА Новости. Женщина выразила благодарность всем, кто скорбит по певице, и добавила, что семья "держится", несмотря на то, что вдовцу Кабалье Бернабе Марти скоро исполнится 90 лет.

Кроме того, племянница рассказала, что причиной смерти Монсеррат Кабалье, которая скончалась 6 октября, стала почечная недостаточность в результате инфекции желчного пузыря.