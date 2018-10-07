"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

Десятый тур российской премьер-лиги завершился в Москве. Встречались две сильнейшие команды прошлого сезона – серебряный призер ЦСКА и чемпион страны" Локомотив", который и добился победы с результатом 1:0.

Дебют остался за армейцами. Но "Локомотив" отбил атаки ЦСКА и выровнял игру. Более того, железнодорожники действовали в атаке острее. Незадолго до перерыва мяч побывал в воротах ЦСКА после удара Ведрана Чорлуки. Но судья Алексей Матюнин не засчитал этот гол, усмотрев у игрока "Локомотива" положение вне игры.

После перерыва игра стала более нервной и острой. Больше моментов возникало у ворот Игоря Акинфеева. Однако и ЦСКА провел острую атаку. Федор Чалов упал в штрафной, но арбитр не увидел нарушения правил.

На 65 минуте чемпионы остались в меньшинстве. Две желтых карточки заработал нападающий Эдер. Но численного преимущества армейцев не ощущалось. Напротив, "Локомотив" атаковал больше и смог добиться успеха. На 88 минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Бенедикту Хёведесу, и бывший защитник сборной Германии не оставил шансов Акинфееву. Этот гол остался единственным в матче.

"Локомотив" выиграл 1:0, набрал 15 очков и поднялся на 7 место. У ЦСКА на очко больше и шестая позиция.