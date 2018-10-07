Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

К свадьбе принцессы Эжени, внучки английской королевы, и ее избранника Джека Бруксбэнка кондитер Софи Кэбот приготовит шоколадный торт с красным бисквитом..

На церемонии выступят музыканты королевского филармонического оркестра. 2 песни исполнит итальянский артист Андреа Бочелли.

Свадьба назначена на 12 октября. Молодые обвенчаются в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Эжени и Джек встречаются уже 7 лет. Они объявили о помолвке 22 января, передает РИА Новости.