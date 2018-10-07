Юрий Семин: Судья грубо ошибался в пользу ЦСКА

Чемпион России по футболу московский "Локомотив" обыграл ЦСКА в матче 10 тура со счетом 1:0. При этом главный тренер победителей Юрий Семин остался недоволен судейством Алексея Матюнина.

"Такие ошибки судья совершил... Незасчитанный гол, необъективное удаление... Я даже сбился со счета. Неудаление Облякова, хотя боковой ему по рации передал, что он его завалил и заслуживает желтой карточки. Эдер даже не дотронулся до игрока, посмотрите повтор. Мы можем что угодно рассказывать. Почему мы не сделаем, как во всей Европе, в хороших чемпионатах? Судья бы отошел на минуту, посмотрел, было не было, и мы бы об этом не говорили", — цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Главный тренер чемпионов прокомментировал победу своей команды." Благодарен ребятам за самоотдачу и игру, которую они показали. "Локомотив" не сдается и продолжает дальше двигаться вперед. На этой основе мы движение продолжим. Я всю команду поздравил. Можно поздравить, что вдесятером пошли в атаку. Значит, есть уверенность, есть характер. Это – одна из лучших игр, если смотреть целиком. У нас хороший тайм был в Турции, хороший тайм с "Шальке". Здесь было два тайма хороших. Так что "Локомотив" живой еще".