200-летие Грозного: фестиваль культуры и спорта и массовая свадьба
5 октября столице Чеченской Республики городу Грозный исполнилось 200 лет. Телеграммой горожан поздравил Президент Путин. Крепость Грозная была заложена два века назад по указу генерала Алексея Ермолова как форпост Российской империи на Кавказе. В годы Великой Отечественной жители Грозного не позволили фашистам захватить город. За мужество, стойкость и массовый героизм Грозному было присвоено звание "Город воинской славы".
После двух военных кампаний 90-х годов против чеченских сепаратистов и международного терроризма многострадальный Грозный был полностью разрушен и сейчас переживает второе рождение. Важно понять, что Грозный до сих пор исполняет и свою стратегическую роль, оберегая всю Россию от тех, кого лидер Чечни Рамзан Кадыров называет "шайтанами".
На центральной площади Грозного раскинулась масштабная экспозиция национальных подворий. Регионы Северокавказского федерального округа представили свою культуру, быт и традиции. Каждая площадка уникальна по-своему. Здесь и легендарные канатоходцы из Дагестана, ярмарки, где можно увидеть настоящий русский самовар, старинные ремесла и лепешки прямо из печи. Фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа посетил и глава Чечни вместе с почетными гостями. Им показали яркие представления, одно из которых — бой на кинжалах.
Официальный старт торжествам по случаю юбилея Грозного дали Рамзан Кадыров и полпред президента России в СКФО Александр Матовников. На 200-летие Грозного прибыли гости со всего мира.
Праздник чеченская столица встретила в обновленном виде. Масштабная реконструкция шла несколько месяцев. Центр города — и не только – преобразился до неузнаваемости. А ведь еще в начале 2000-х Грозный лежал в руинах, стоял вопрос о переносе столицы в Гудермес. Тогда же первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров настоял на том, чтобы столицу Чечни восстановили на прежнем месте.
Одним из первых реконструировали храм Архангела Михаила.
Увидеть Грозный таким, как сегодня, Ахмату-Хаджи из-за трагической гибели так и не удалось, но ежегодно 5 октября сотни людей несут цветы к его памятной плите на мемориальном комплексе "Аллея славы".
Среди многих российских городов Грозный, хоть и молод, но с богатой историей. Сегодня он современный, цветущий и одновременно спокойный. Многие гости чеченской столицы считают его лучшим местом для жизни и воспитания детей, а также для семейного отдыха. Это видно, как только выходишь в город. Сотни туристов едут в Грозный со всех уголков России и мира.
Впрочем, в Грозный сегодня едут не только отдыхать, но и работать. Гегам Погосян переехал из Москвы, где работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте имени Герцена. Сегодня заведует хирургическим отделением в Республиканском онкологическом диспансере Чечни.
Юбилей Грозного ознаменовался и открытием целого ряда новых объектов. В городе в торжественной обстановке водрузили государственные флаги России и Чечни на два самых высоких флагштоках в мире, каждый из которых — 73,5 метра.
Самым ожидаемым событием этого праздника стала массовая свадьба в парке у грозненских высоток. 5 октября сразу 200 пар создали новые семьи. Тем, у кого не было на это средств, помогли власти. Более того, в честь юбилея Грозного региональный общественный фонд подарил 200 квартир нуждающимся семьям республики.
Вечером Рамзан Кадыров вместе с почетными гостями торжества открыли спортивную часть фестиваля народов Северного Кавказа под звуки гимнов России и Чечни. Кульминацией праздника стали торжественный концерт на сцене летнего амфитеатра и красочный салют.
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