Выборы в Бразилии: задержаны 134 человека

134 человека были задержаны в Бразилии за нарушения выборного законодательства.

4 кандидата нарушили закон об агитации в день голосования.

Объектами разбирательств стали еще 130 избирателей, причем больше всего случаев нарушений – в штате Минас-Жерайс.

В ходе голосования были заменены 964 урны, к ручному голосованию прибегать не пришлось.

В Бразилии сегодня выбирают нового президента, губернаторов и парламентариев. Пока шансы ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его оппонента от Партии трудящихся Фернанду Аддада практически равны, передает РИА Новости.