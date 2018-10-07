Президент Интерпола Хунвэй ушел в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, по поводу исчезновения которого во Франции началось расследование, покинул пост главы этой международной организации, передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Интерпола.

Согласно этому документу, генеральный секретариат в Лионе получил прошение об отставке Хунвэя в воскресенье, 7 октября.

Пост президента, по правилам организации, временно займет старший вице-президент Ким Чон Ян, представитель Южной Кореи.

Выборы нового главы организации состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдёт в ОАЭ 18-21 ноября.

В воскресенье в течение дня появлялись сообщения о том, что Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине.