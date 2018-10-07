Володин: ПАСЕ оторвалось от реальности

ПАСЕ оторвалось от реальности. Доклад ассамблеи по изменению регламента относительно национальных делегаций "не ликвидирует ортодоксальных подходов и норм". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Анталье на встрече со своим турецким коллегой.

Володин подчеркнул, отношения должны строиться на принципах отсутствия двойных стандартов. А этого доклад, который рассмотрят на следующей неделе, и не учитывает. Турецкий спикер в свою очередь назвал ПАСЕ "гнездом радикалов". В 2014-м году делегация России была лишена права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине.

Вячеслав Володин прибыл в Анталью для участия в третьем совещании спикеров парламентов Евразии. Там собрались делегации более 40 стран. Сегодня спикер Госдумы также пообщался со своим казахским коллегой. В центре внимания развитие отношений между странами и экономическое сотрудничество, передает канал "Россия 24".