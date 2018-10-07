Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

На Варшавском шоссе в Москве в воскресенье вечером произошла серьезная авария: микроавтобус врезался в ограду подземного перехода. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них — дети, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем, как передает "Интерфакс" на неназванный осведомленный источник, число пострадавших в этой аварии выросло до шести человек: женщина и пятеро детей. Угрозы для их жизней нет. ДТП случилось в районе дома 87 по Варшавскому шоссе. В нее попал мультивэн "Фольксваген".

Незадолго до этого пришло другое сообщение о ДТП: на 58-м километре Калужского шоссе в Новой Москве в воскресенье около 21 часа столкнулись четыре машины, включая грузовик. Пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции.