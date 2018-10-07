Виктор Гончаренко: "Локомотив" сыграл умнее, чем ЦСКА

В центральном матче 10 тура российской премьер-лиги "Локомотив" выиграл у ЦСКА со счетом 1:0. Армейцы проиграли впервые с начала августа.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды. " "Локомотив" был умнее. Они знали, что делают. Не торопились идти в атаку, ждали нашей ошибки. Мы ее совершили. Не могу сказать, что заслуженно проиграли. Мы не нашли варианта, чтобы выйти на ударную позицию".

Тренер армейцев призвал не делать трагедии из проигрыша. "Нельзя подходить к этому матчу эмоционально. Нужно отметить ту работу, которую мы проделали за месяц. Мы сделали большой шаг вперед за это время", — цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".