Бывший капитан сборной Англии Джон Терри завершил карьеру

Бывший капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри объявил о завершении карьеры.38-летний футболист сообщил об этом решении на своей странице в социальной сети.

"Я провел в футболе 23 года и решил завершить выступления. Пришло время уходить", — написал Джон Терри. Большую часть своей карьеры Джон провел в лондонском "Челси", в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка.

Прошлый сезон бывший капитан "Челси" провел в бирмингемской "Астон Вилле". Годичный контракт Терри истек, и он стал свободным агентом. Джон был близок к заключению контракта с московским "Спартаком", но по семейным обстоятельствам решил остаться в Лондоне.