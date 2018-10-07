Число пострадавших при наезде микроавтобуса на парапет перехода в Москве выросло до шести

Число пострадавших в результате наезда микроавтобуса на парапет подземного перехода в Москве увеличилось до шести человек. Такие данные СМИ сообщил осведомленный источник.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек (пять детей и женщина). Всего в автомобиле было 7 человек, все они члены одной семьи.

Трое пострадавших были доставлены в больницу. Врачи отмечают, что их травмы не представляют угрозы жизни, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее представители пресс-службы столичного управления ГАИ сообщали о трех раненых.

В 21:14 в районе Варшавского шоссе у дома №87 микроавтобус Volkswagen совершил наезд на парапет подземного перехода.

Сотрудники ГАИ добавили, что водитель был трезв. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, передает РИА Новости.