В Ингушетии 11,5 тысячи человек остались без газа в результате аварии газопровода

В Ингушетии жители Малгобекского района остались без газа в результате повреждения газопровода во время проведения несанкционированных земляных работ. О происшествии сообщили представители ГУ МЧС РФ региона.

Как уточняется, прорыв газопровода среднего давления на газораспределительной станции города Малгобек произошел в 20:10 по московскому времени в воскресенье, 7 октября. В результате без газоснабжения остаются город Малгобек и Малгобекский район, передает РИА Новости.

По предварительным данным, ремонтные работы будут завершены в 7 часов утра по времени Москвы в понедельник, 8 октября.

Министерство энергетики РФ уточняет, что в результате аварии прекращено газоснабжение 11,5 тысячи абонентов.