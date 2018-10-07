ДТП под Саратовом: один человек погиб, трое пострадали

В Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения. Такие данные СМИ сообщил начальник службы спасения области Юрий Юрин.

Как уточняется, авария с участием трех транспортных средств произошла на трассе Р-22 в Саратовском районе вечером в воскресенье, 7 октября. Столкнулись автомобили Nissan, ЗАЗ и автобус.

По предварительной информации, в момент столкновения в автобусе находились несколько человек, которые не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, передает ТАСС. Выясняются все обстоятельства случившегося.