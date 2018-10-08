Президент Мексики Лопес Обрадор не исключает легализацию наркотиков

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный президент Мексики, не исключил возможности легализации некоторых видов наркотиков с целью снижения уровня насилия в стране.

Ранее глава министерства обороны страны Сальвадор Сьенфуэгос также говорил о возможности легализации маковых плантаций.

Портал Central опубликовал заявление Лопеса Обрадора. В нем президент отметил, что предложение о легализации наркотиков обсуждается. Как предполагает глава государства, это может стать выходом из насилия. Единственное – необходимо обеспечить безопасность крестьян, которые будут продавать мак правительству, а не преступникам.

Еще в июле текущего года после победы Лопеса Обрадора на выборах Ольга Санчес Кордеро (которая, как предполагается, станет главой МВД), заявила, что будущий президент готов открыть дебаты на тему легализации некоторых видов наркотиков для уменьшения уровня насилия в стране.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, которая вызвана в том числе противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты Америки, напоминает РИА Новости. С начала года в Мексике были убиты почти 16 тысяч человек – это на 18 процентов выше аналогичных показателей первой половины 2017 года.