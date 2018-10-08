В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

В Ираке не менее трех человек погибли и более 12 получили ранения в результате пяти взрывов, которые прогремели в разных районах Багдада в воскресенье, 7 октября. Такие данные сообщает телеканал Al-Sumaria.

Как рассказал представитель сил безопасности столицы, взрывное устройство, заложенное внутри микроавтобуса Toyota Coaster, сработало в районе Саба Абкар на севере города. В результате взрыва пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Два человека погибли и несколько были ранены при детонации взрывного устройства рядом с магазинами в районе Абу Дашир на юге Багдада.

Кроме этого, два человека пострадали в результате взрыва грузовика в районе аш-Шуаля, расположенном на севере столицы.

Еще четыре человека получили ранения в результате детонации взрывного устройства в грузовике в районе эр-Рашид к югу от иракской столицы.

И в результате взрыва у площади Малика аль-Аштара на севере Багдада один человек погиб и один был ранен, передает РИА Новости.