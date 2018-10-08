У берегов Гаити зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 5,2

К северо-западу от берегов Гаити был зарегистрирован новый сильный поземный толчок магнитудой 5,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Как уточняется, толчки были зафиксированы в 20:00 по времени UTC (23:00 по времени Москвы). Эпицентр располагался в 16 километрах от населенного пункта Ти пор-де-Пе (северо-запад Гаити). Очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

Сегодня утром на Гаити уже было зафиксировано землетрясение. Эпицентр толчков магнитудой 5,9 располагался в 20 километрах Ти Пор-де-Пе, очаг залегал на глубине 15 километров. Газета Miami Herald, ссылаясь на данные врачей, сообщала о 12 погибших и не менее 170 пострадавших.