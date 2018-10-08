В Средиземном море в результате столкновения двух судов разлилось топливо

В Средиземном море к северо-западу от мыса Корсики разлилось топливо при столкновении тунисского транспортного судна и кипрского контейнеровоза, произошедшего утром в воскресенье, 7 октября. О происшествии сообщило французское издание Le Monde, ссылаясь на заявление морской префектуры города Тулон.

Как уточняется, полоса загрязнения моторным топливом контейнеровоза шириной 300 метров и длиной менее одного километра почти стабильна.

По данным префектуры, для борьбы с загрязнением Италия и Франция направили помощь. Утром в понедельник, 8 октября, начнутся операции по блокировке топлива, передает РИА Новости.