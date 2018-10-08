Жаир Болсонару и Фернанду Аддад вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

В Бразилии, где жители страны выбирали нового президента, губернаторов и парламентариев, закрылись избирательные участки.

Во второй тур президентских выборов выходят ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии Трудящихся Фернанду Аддад. Таковы официальные данные по итогам обработки 79 процентов бюллетеней.

По последней информации, Болсонару набрал 48,03 процента голосов, у Аддада – 26,74 процента. Для победы на первом этапе голосования один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов, напоминает РИА Новости. Таким образом, по данным на настоящее время, Болсонару находится в шаге от победы в первом туре.

Третье место занимает левоцентрист Сиру Гомес, представляющий Демократическую трабальистскую партию (12,37 процента голосов). На четвертой строчке – экс-губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин от правоцентристской Партии бразильской социал-демократии (5,05 процента голосов). Еще 2,79 процента граждан Бразилии отдали свои голоса за предпринимателя Жоау Амоэду из правой Новой партии.

В воскресенье, 7 октября, в Бразилии прошли всеобщие выборы. Если никто из кандидатов на пост президента не наберет более 50 процентов голосов, второй тур голосования состоится 28 октября.