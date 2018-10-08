Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал эпизод, произошедший сразу после боя его сына и бойца из Ирландии Конора Макгрегора.

Инцидент произошел сразу после победы Нурмагомедова, напоминает газета "Известия". Российский спортсмен поспорил с кем-то за пределами октагона, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где впоследствии произошла массовая потасовка. Драку удалось остановить. После этого Дэйна Уайт, глава UFC, сделал предупреждение команде Макгрегора, а гонорар российского спортсмена был заморожен.

Как пояснил Абдулманап Нурмагомедов, он введет свои санкции, более жесткие, чем UFC, потому что должны быть порядок и дисциплина. На ринге можно делать что угодно. Но за его пределами – обычные люди, женщины, дети. Там все должно быть мирно.