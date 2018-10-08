Более 12 человек погибли в результате ливней в странах Центральной Америки

В Центральной Америке не менее 12 человек погибли в результате ливней, которые обрушились на страну. Имуществу еще 23 тысяч человек нанесен ущерб. Такие данные сообщил гондурасский портал Prensa.

В Гондурасе в результате удара стихи погибли мать и ее два ребенка – на их дом сошел оползень. В результате разлива рек, вышедших из берегов, утонули три человека. Еще один человек считается пропавшим без вести, передает РИА Новости.

В соседней Никарагуа погибли три человека. В Сальвадоре два человека погибли, еще десять получили травмы. Один человек погиб в Коста-Рике. В Гватемале спасатели разыскивают 11-летнего ребенка – он был унесен потоками воды и в настоящее время считается пропавшим без вести.