Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

Европейский союз надеется на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в Брюсселе в воскресенье, 7 октября.

Как отмечается в тексте заявления, Евросоюз солидарен с Олегом Сенцовым и надеется на его безотлагательное освобождение.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова а 20 годам колонии строгого режима. По данным следствия, он создал террористическую группу, которая действовала в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили два теракта в Симферополе: подожгли офисы регионального отделения "Единой России" и общественной организации "Русская община Крыма".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей, напоминает ТАСС. 5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил СМИ, что Сенцов прекратил голодовку.