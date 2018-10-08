В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

На территории 26 округов американского штата Флорида введен режим чрезвычайной ситуации в связи с усилением тропического шторма "Майкл" в Карибском море. Об этом заявил губернатор штата Рик Скотт. В заявлении, размещенном на сайте губернатора, сообщается, что 500 бойцов Национальной гвардии США приведены в готовность для оказания оперативной помощи в подготовке местного населения к предстоящему удару стихии.

На территории Флориды дислоцируются 5,5 тысячи служащих Национальной гвардии, передает ТАСС. В случае необходимости все они будут мобилизованы для оказания помощи населению и властям на местах.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Майкл" бушует в 170 километрах к юго-востоку от острова Косумель (Мексика). Максимальная скорость ветра в зоне стихии достигает 26,8 метра в секунду. Фронт шторма со скоростью 2,2 метра в секунду перемещается на север. По прогнозам синоптиков, "Майкл" наберет силу урагана второй категории 8 или 9 октября.