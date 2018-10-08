В подмосковном Реутове горит строительный рынок

В подмосковном Реутове на строительном рынке, расположенном у торгового центра "Владимирский тракт", начался крупный пожар. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах региона.

Как уточняется, сообщение о пожаре поступило на пульт в 2:40. Загорелся ангар на территории рынка по адресу Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. существует угроза распространения огня, передает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады. В борьбе с огнем задействованы 42 человека и 14 единиц спецтехники.