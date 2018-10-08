Иностранное судно спасло шестерых тонущих в Японском море рыбаков из КНДР

В Японском море иностранное судно спасло шестерых северокорейских рыбаков с двух перевернувшихся рыбацких шхун. О происшествии СМИ сообщил начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

Теплоход DS Marmadura, приписанный к порту Сент-Джонс, под флагом Антигуа и Барбуды следовал в Петропавловск-Камчатский из Пусана. Капитан судна сообщил в спасательный центр, что в Японском море, в 160 милях к юго-востоку от Находки, они обнаружили полузатопленную рыбацкую шхуну. Экипаж теплохода спас с нее трех человек – рыбаков из КНДР.

Состояние спасенных удовлетворительное, передает РИА Новости. Рыбаков передали на рыболовное судно Северной Кореи, находящееся рядом. Позднее капитан DS Marmadura сообщил в спасательно-координационный центр, что обнаружена еще одна опрокинутая рыболовная шхуна и три северокорейских рыбака на ней.

Их состояние также удовлетворительное. Теплоход доставит спасенных в Петропавловск-Камчатский. Консульство Корейской Народно-Демократической Республики оповещено о происшествии.