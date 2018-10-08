8 октября 201805:38
Спортсмены из РФ завоевали 5 золотых медалей в первый день юношеской Олимпиады
Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Две победы — на счету тхэквондистов Дмитрия Шишко и Полины Щербаковой.
Также Россия стала лучшей в микст-велогонке. Четвёртое золото добыл Сергей Шамаков в стрельбе из винтовки. Пятое взяли пловцы в смешанной эстафете вольным стилем 4х100 метров.
А дзюдоист Арбек Нагучев добавил к этим медалям "серебро" в весовой категории до 66 килограммов, передает телеканал "Россия 24".
Сборная Российской Федерации лидирует в неофициальном медальном зачете. Юношеская Олимпиада продлится до 18 октября.
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