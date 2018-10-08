Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 октября 201806:01

Милорад Додик победил на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

Действующий глава Республики Сербской Милорад Додик заявил о своей победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины. Это главный орган исполнительной власти в стране.

По предварительным данным, Милорада Додика поддержали 56 процентов избирателей. Главный соперник Младен Иванич набрал 44 процента голосов, передает телеканал "Россия 24".

Республика Сербская — часть Боснии и Герцеговины, но существует она на основании своей собственной конституции. Теперь Милорад Додик покинет пост президента республики, но продолжит карьеру в президиуме страны. Там он будет представлять боснийских сербов. Додик также возглавляет социал-демократическую партию и выступает за развитие отношений с Россией.

Сейчас

07:39

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

07:21

Пожар на строительном рынке в Реутове удалось локализовать

05:14

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

04:31

В подмосковном Реутове горит строительный рынок

03:40

В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

03:03

Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

02:15

Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

Отец Нурмагомедова: за драку после боя Хабиб будет наказан

5 часов назад
Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

4 часа назад
В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

2 часа назад
Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

6 часов назад
Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

10 часов назад
Хабиб Нурмагомедов может лишиться чемпионского титула

Хабиб Нурмагомедов может лишиться чемпионского титула

9 часов назад
Президент Интерпола Хунвэй ушел в отставку

Президент Интерпола Хунвэй ушел в отставку

9 часов назад
В Госдуме прокомментировали условие Киева для примирения

В Госдуме прокомментировали условие Киева для примирения

11 часов назад
Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором

Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором

10 часов назад
Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

9 часов назад
Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

10 часов назад
В части под Смоленском нашли застреленного лейтенанта

В части под Смоленском нашли застреленного лейтенанта

12 часов назад
Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

17 часов назад
Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

12 часов назад
Пауэлл дал Трампу дельный совет насчет Путина

Пауэлл дал Трампу дельный совет насчет Путина

12 часов назад
Кабалье похоронят рядом с родителями

Кабалье похоронят рядом с родителями

10 часов назад
Азнавура обожали все французские президенты

Азнавура обожали все французские президенты

9 часов назад
Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

10 часов назад
В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

4 часа назад
В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

7 часов назад
"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

11 часов назад
Немцы разочарованы не только Меркель, но и итогами объединения Германии

Немцы разочарованы не только Меркель, но и итогами объединения Германии

11 часов назад
МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

11 часов назад
Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

11 часов назад
День рождения Путина отметили рекордами

День рождения Путина отметили рекордами

12 часов назад
Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

Произошедшим в ИК-6 заинтересовался СПЧ

12 часов назад
Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

Природные катаклизмы в Индонезии унесли 1944 жизни

12 часов назад
Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

Жертвами ДТП с лимузином в Нью-Йорке стали 20 человек

12 часов назад
В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

В Лондоне прошел "собачий" марш против Brexit

13 часов назад
ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

13 часов назад
"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

"Зенит" выиграл у "Краснодара" и остался лидером

13 часов назад
Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

Трамп надеется на скорую встречу с Кимом

13 часов назад
Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" и вышли в лидеры Западной конференции

13 часов назад
Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла Finlandia Trophy

13 часов назад
Появилось видео с рассмотрения дела владельца маршрутки, разбившейся под Тверью

Появилось видео с рассмотрения дела владельца маршрутки, разбившейся под Тверью

13 часов назад
Силуанов уточнил детали дедолларизации

Силуанов уточнил детали дедолларизации

14 часов назад
Источниками вдохновения в играх становятся Стругацкие и даже Достоевский

Источниками вдохновения в играх становятся Стругацкие и даже Достоевский

14 часов назад
Появилось видео выгрузки С-300 в Сирии

Появилось видео выгрузки С-300 в Сирии

15 часов назад
Эрдоган отказался от денег МВФ

Эрдоган отказался от денег МВФ

15 часов назад
Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

Участники "СП-2" профинансировали 70% капвложений

15 часов назад
Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

15 часов назад
"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси

"Девочка" в шредере: Sotheby's либо опозорился, либо был в сговоре с Бэнкси

16 часов назад
МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

17 часов назад
На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

17 часов назад
В Латвии победило "Согласие"

В Латвии победило "Согласие"

19 часов назад
Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

19 часов назад
Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

19 часов назад
Сон на полу полезен для спины: правда или миф

Сон на полу полезен для спины: правда или миф

20 часов назад
11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

22 часа назад
Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

05.10.2018 19:57
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45