Милорад Додик победил на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

Действующий глава Республики Сербской Милорад Додик заявил о своей победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины. Это главный орган исполнительной власти в стране.

По предварительным данным, Милорада Додика поддержали 56 процентов избирателей. Главный соперник Младен Иванич набрал 44 процента голосов, передает телеканал "Россия 24".

Республика Сербская — часть Боснии и Герцеговины, но существует она на основании своей собственной конституции. Теперь Милорад Додик покинет пост президента республики, но продолжит карьеру в президиуме страны. Там он будет представлять боснийских сербов. Додик также возглавляет социал-демократическую партию и выступает за развитие отношений с Россией.