Авиация МЧС вывезла из тайги обломки военного самолета, разбившегося в 1940-х годах

Пилоты МЧС вывезли из дальневосточной тайги обломки самолета Ли-2, пропавшего в 1940-х годах.

Военный транспортник вез авиамоторы, предназначенные для летающей лодки МБР-2. Экипаж пытался посадить аварийный самолет в долине реки, но Ли-2 не смог до нее долететь и разбился.

Спасатели нашли на месте крушения четыре двигателя: два от транспортника и два, которые были на борту в качестве груза. Тела летчиков и их личные вещи найти не удалось.

В память о погибших пилоты вертолета МЧС оставили молитву и православную икону.