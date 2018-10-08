В Буэнос-Айресе состоится сессия МОК

Сессия Международного олимпийского комитета состоится в Буэнос-Айресе. Она пройдет в рамках юношеской Олимпиады. Участники утвердят кандидатов на проведение Зимних Игр 2026 года. В списке три страны — Канада, Швеция и Италия.

Также глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди выступит с докладом. В нем будет сказано в том числе о восстановлении прав РУСАДА, передает телеканал "Россия 24".

Перед Россией стоит условие — дать доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Там содержатся пробы спортсменов, взятые с 2011 по 2015 годы.

Еще один важный вопрос сессии МОК — подготовка к Олимпиаде в Токио, Пекине, Париже и Лос-Анджелесе.