Пожар на строительном рынке в Реутове удалось локализовать

Пожар на строительном рынке в подмосковном Реутове ликвидирован. С огнем боролись более пяти часов.

Возгорание произошло ночью в трехэтажном здании. Огонь быстро распространился на территории в 600 квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены 83 человека и 25 единиц техники, передает телеканал "Россия 24". По предварительной информации, пострадавших нет.