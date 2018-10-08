Российские волейболистки обыграли Болгарию на чемпионате мира

Женская сборная России по волейболу одержала победу в матче второго тура проходящего в Японии чемпионата мира. Россиянки взяли верх в поединке против команды Болгарии. Итоговый счет по сетам – 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19).

Самой результативной волейболисткой матча стала российская нападающая-доигровщица Ксения Парубец, на счету которой 19 очков. Кроме нее, еще 15 баллов набрала Ирина Воронкова.

После победы над болгарками сборная России набрала 18 очков в группе "F" и сравнялась с лидером группы – командой Италии, которая опережает нашу сборную лишь по дополнительным показателям. Именно с волейбольной "скуадрой адзуррой" России и предстоит сыграть в следующем туре. Игра состоится десятого октября.